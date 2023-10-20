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Рядом с трубой Balticconnector нашли застрявший в иле «тяжёлый предмет»

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Рядом с местом повреждения газопровода Balticconnector нашли некий «тяжёлый предмет», застрявший в глинистом иле на самом дне. Пока полиция не смогла определить, что это за объект.
Рядом с трубой Balticconnector нашли застрявший в иле «тяжёлый предмет»
  • Gettyimages.ru

Как подтвердило расследование, ущерб трубе был причинён внешней механической силой, а не взрывом.

«На дне моря был обнаружен комок новослоистого грунта, в котором, видимо, находится какой-то очень тяжёлый предмет. Сейчас мы выясняем, что это за объект и связан ли он с повреждением трубы», — сказал комиссар полиции Ристо Лохи.

Полиция сосредоточится на роли судна Newnew White Bear под флагом Гонконга, которое проходило рядом с местом повреждения трубы.

Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен допустил, что газопровод мог получить повреждения из-за якоря.

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