Рядом с трубой Balticconnector нашли застрявший в иле «тяжёлый предмет»
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Как подтвердило расследование, ущерб трубе был причинён внешней механической силой, а не взрывом.
«На дне моря был обнаружен комок новослоистого грунта, в котором, видимо, находится какой-то очень тяжёлый предмет. Сейчас мы выясняем, что это за объект и связан ли он с повреждением трубы», — сказал комиссар полиции Ристо Лохи.
Полиция сосредоточится на роли судна Newnew White Bear под флагом Гонконга, которое проходило рядом с местом повреждения трубы.
Глава финского Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен допустил, что газопровод мог получить повреждения из-за якоря.