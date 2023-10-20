Расследование ЧП на Balticconnector сосредоточится на судне Newnew White Bear
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«Полицейское расследование в настоящее время сосредоточено на выяснении причастности судна», — сказано в сообщении.
Комиссар полиции Ристо Лохи отметил, что ведомство будет сотрудничать с китайскими властями, чтобы выяснить возможную причастность судна к аварии.
8 октября газопровод между Финляндией и Эстонией перекрыли из-за возможной утечки. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что повреждение может быть вызвано внешним воздействием.
Президент России Владимир Путин во время общения с журналистами назвал «чушью собачьей» сообщения о якобы причастности Москвы к подрыву Balticconnector.
Он признался, что ранее даже не знал о существовании газопровода.