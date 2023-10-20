Песков: правда о виновных в теракте на «Северных потоках» скоро вскроется

Правда о том, кто виновен в теракте на «Северных потоках», скоро станет известна, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Его слова приводит ТАСС.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.