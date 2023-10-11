Путин заявил, что никто не расследует взрывы на «Северных потоках»

Никто не расследует взрывы на «Северных потоках», позиция ряда стран удивляет с учётом того, был совершён акт международного терроризма, заявил президент России Владимир Путин.

«Взорвали «Северные потоки» — никто не расследует. Меня удивляет позиция многих европейских стран. Это же явный акт международного терроризма. Причём, судя по всему, на государственном уровне», — сказал он.

Путин пояснил, что без поддержки на госуровне взорвать газопроводы было бы невозможно. По словам российского лидера, для такой операции необходимы технологии «специально подготовленных людей».

«Никто не расследует, наши неоднократные обращения с предложением принять участие в этом расследовании — игнорируются», — подчеркнул он.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

В конце сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о причастности США и Великобритании к теракту на «Северных потоках».

Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.