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Эксперты ООН: Израиль совершает преступления против человечности в Газе

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Израильская армия совершает преступления против человечности в секторе Газа, заявили специальные докладчики ООН.
Эксперты ООН: Израиль совершает преступления против человечности в Газе
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«Мы бьём тревогу: Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе», — приводит РИА Новости заявление экспертов, которое распространило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В заявлении также говорится о наличии риска совершения геноцида палестинского народа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант встретился с военными ЦАХАЛ и сообщил им, что скоро поступит приказ войти в сектор Газа.

Агентство Reuters ранее писало, что военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет отличаться «невиданной свирепостью».

Американский журналист Сеймур Херш выразил мнение, что Израиль намерен устроить на территории сектора Газа подобие разрушений японской Хиросимы, только без использования ядерного оружия.

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