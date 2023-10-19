Эксперты ООН: Израиль совершает преступления против человечности в Газе

Израильская армия совершает преступления против человечности в секторе Газа, заявили специальные докладчики ООН.

«Мы бьём тревогу: Израиль продолжает кампанию, приводящую к преступлениям против человечности в Газе», — приводит РИА Новости заявление экспертов, которое распространило Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В заявлении также говорится о наличии риска совершения геноцида палестинского народа.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант встретился с военными ЦАХАЛ и сообщил им, что скоро поступит приказ войти в сектор Газа.

Агентство Reuters ранее писало, что военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет отличаться «невиданной свирепостью».

Американский журналист Сеймур Херш выразил мнение, что Израиль намерен устроить на территории сектора Газа подобие разрушений японской Хиросимы, только без использования ядерного оружия.