Reuters: операция Израиля в Газе будет отличаться невиданной свирепостью

Военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет отличаться невиданной свирепостью. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.

«Операция под кодовым названием «Железные мечи» будет отличаться невиданной ранее свирепостью», — говорится в заявлении.

Источники подчеркнули, что операция не будет похожа на действия, которые до этого проводили израильские власти в секторе Газа.

Ранее в пресс-службе Минздрава Палестины сообщили, что более 3,5 тыс. палестинцев погибли в ходе эскалации конфликта с Израилем.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что обсудил в Израиле альтернативы наземной операции в секторе Газа.