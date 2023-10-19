Reuters: операция Израиля в Газе будет отличаться невиданной свирепостью
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«Операция под кодовым названием «Железные мечи» будет отличаться невиданной ранее свирепостью», — говорится в заявлении.
Источники подчеркнули, что операция не будет похожа на действия, которые до этого проводили израильские власти в секторе Газа.
Ранее в пресс-службе Минздрава Палестины сообщили, что более 3,5 тыс. палестинцев погибли в ходе эскалации конфликта с Израилем.
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что обсудил в Израиле альтернативы наземной операции в секторе Газа.