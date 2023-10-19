Министр обороны Израиля заявил, что скоро последует приказ войти в сектор Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галант встретился с военными ЦАХАЛ и сообщил им, что скоро поступит приказ войти в сектор Газа.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Министр пообщался с военными у границы с палестинским анклавом.

«Сейчас вы смотрите на Газу издалека, скоро вы увидите её изнутри. Приказ поступит», — сказал Галант.

Агентство Reuters ранее писало, что военная операция Израиля «Железные мечи» в секторе Газа будет отличаться «невиданной свирепостью».

Американский журналист Сеймур Херш выразил мнение, что Израиль намерен устроить на территории сектора Газа подобие разрушений японской Хиросимы, только без использования ядерного оружия.

Российский президент Владимир Путин отметил, что использование Израилем тяжёлой техники в жилых районах сектора Газа является сложным делом, которое чревато серьёзными последствиями для всех сторон.