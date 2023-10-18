Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы без ядерного оружия
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Об этом он написал в статье на платформе Substack.
«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», — пишет журналист со ссылкой на источники.
По словам Херша, Израиль планирует провести в секторе Газа наземную операцию с целью уничтожения всех членов палестинского движения ХАМАС до единого.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что сохраняется риск вторжения Армии обороны Израиля на территорию сектора Газа.