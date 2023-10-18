Херш: Израиль намерен устроить в Газе подобие Хиросимы без ядерного оружия

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Израиль намерен устроить на территории сектора Газа подобие разрушений японской Хиросимы, только без использования ядерного оружия.

Об этом он написал в статье на платформе Substack.

«Город Газа находится в процессе превращения в Хиросиму без использования ядерного оружия», — пишет журналист со ссылкой на источники.

По словам Херша, Израиль планирует провести в секторе Газа наземную операцию с целью уничтожения всех членов палестинского движения ХАМАС до единого.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что сохраняется риск вторжения Армии обороны Израиля на территорию сектора Газа.