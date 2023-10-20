В ЕП не исключили возможности «вмешательства» России в европейские выборы 2024 года

Депутат Европейского парламента от Румынии Эуджен Томак заявил, что Россия «попытается вмешаться» в выборы в ЕП, которые пройдут в июне 2024 года. Свои выводы он представил в письме Еврокомиссии, с которым ознакомился RT.

«Россия представляет самую страшную угрозу. Москва, несомненно, попытается вмешаться в выборы в Европарламент. С этой целью она будет выделять огромные суммы, используя манипуляцию в качестве оружия», — убеждён европарламентарий.

По словам Томака, скоро в ЕС начнутся избирательные кампании, а вместе с ними стартуют и «кампании по дезинформации». Депутат подчеркнул, что «ложные сообщения и манипуляции» оказывают негативное воздействие на демократии, подрывая доверие к институтам, выборам и людям.

На этом фоне он спрашивает в письме, как Еврокомиссия намерена обеспечить честные европейские выборы.

«Планирует ли комиссия в связи с этим применять систему суровых санкций в отношении людей, продвигающих и распространяющих фейковые новости?» — поинтересовался Томак.

Как пояснил в разговоре с RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, заявления румынского политика являются необоснованной антироссийской пропагандой.

«Будоражить общественное мнение в своих странах и в целом в Евросоюзе якобы угрозами со стороны России — общая тенденция. Это связано с желанием стран принять участие в общем хоре, которым руководят США, а направлен он на распространение антироссийских настроений и на препятствование нормальным связям с Россией», — сказал аналитик.

Ранее в Еврокомиссии сообщили о сотрудничестве с властями Германии по поиску способов того, как помешать работе российских СМИ.