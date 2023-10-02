Посольство России отвергло заявление о вмешательстве Москвы в выборы в Словакии

Российская сторона отвергла надуманные обвинения во вмешательстве в избирательный процесс в Словакии. Об этом сообщили в посольстве России в Братиславе.

«Решительно отвергаем надуманные обвинения в адрес России о вмешательстве в словацкий электоральный процесс», — говорится в заявлении.

В посольстве отметили, что словацкие власти не считают вмешательством во внутренние дела государства выделение американской дипмиссией $5 млн Министерству обороны Словакии на противодействие так называемой дезинформации, которое на деле стало борьбой со свободой мнения.

Ранее российского дипломата вызвали в МИД из-за заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что администрация президента США Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии.

В Братиславе назвали это заявление «недопустимым вмешательством России» в избирательный процесс в Словакии.