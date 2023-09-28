Служба внешней разведки России заявила, что администрация президента США Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии.

Об этом сообщает пресс-бюро СВР России.

«Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Евгеньевич Нарышкин заявил, что в последнее время администрация Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Госдеп США направил ряду своих европейских союзников указание провести работу с политическими и деловыми кругами Словакии перед выборами.

Ранее глава оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр республики Роберт Фицо заявил о плачевном состоянии армии страны из-за постоянно оказываемой военной помощи украинским властям.