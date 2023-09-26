Экс-премьер Словакии заявил о плачевном состоянии армии из-за Украины

Глава оппозиционной партии Smer, бывший премьер-министр республики Роберт Фицо заявил о плачевном состоянии армии страны из-за постоянно оказываемой военной помощи украинским властям.

Об этом он заявил в интервью изданию pravda.sk.

«После всего того, что правительства Матовича, Хегера и Чапутовой отправили на Украину, наша армия в плачевном состоянии», — сказал он.

По его словам, из-за действий властей страны в Словакии теперь нет боевых самолётов, системы ПВО, а также не хватает боеприпасов.

Он также вновь подчеркнул, что если его партия победит на парламентских выборах и сформирует новый кабмин, то военная помощь Украине со стороны Словакии прекратится.

Ранее Фицо обвинил президента Чехии Петера Павела во вмешательстве в предвыборную кампанию перед намеченными на 30 сентября досрочными выборами в Национальный совет Словакии.