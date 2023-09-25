Экс-премьер Словакии Фицо обвинил главу Чехии во вмешательстве в выборы

Бывший премьер Словакии и лидер оппозиционной партии «Направление — социальная демократия» (Smer) Роберт Фицо обвинил президента Чехии Петера Павела во вмешательстве в предвыборную кампанию перед намеченными на 30 сентября досрочными выборами в Национальный совет Словакии.

«Почему, это я спрашиваю чрезвычайно серьёзно, суверенные подходы словацкой социальной демократии могут привести к ухудшению чешско-словацких отношений? Вы неприемлемым способом вмешиваетесь в проходящую в Словакии предвыборную кампанию. Я должен это решительно отвергнуть», — заявил в соцсетях Фицо, слова которого приводит ТАСС.

Агентство поясняет, что Павел, по сообщениям СМИ, на ГА ООН в Нью-Йорке сказал журналистам, что «некоторые взгляды Фицо соответствуют, скорее, российской пропаганде».

Как писал Bloomberg, после выборов в Словакии, которые должны состояться 30 сентября, у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.