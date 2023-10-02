Российского представителя вызвали в МИД Словакии из-за слов о влиянии на выборы
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Об этом сообщили в словацком внешнеполитическом ведомстве.
Российского дипломата вызвали в МИД из-за заявления директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что администрация президента США Джо Байдена усилила вмешательство во внутриполитическую ситуацию в Словакии.
В Братиславе назвали это заявление «недопустимым вмешательством России» в избирательный процесс в Словакии.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки окрестить экс-премьера Словакии Роберта Фицо пророссийским политиком.
1 октября партия Фицо Smer официально победила на парламентских выборах.