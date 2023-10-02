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Песков назвал абсурдными попытки окрестить Фицо пророссийским политиком

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдными попытки окрестить экс-премьера Словакии Роберта Фицо пророссийским политиком.
Песков назвал абсурдными попытки окрестить Фицо пророссийским политиком
  • AP
  • © Petr David Josek

1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.

Представитель Кремля отметил, что в настоящее время любого европейского политика, который склонен думать о суверенитете своего государства и защищает национальные интересы, пытаются окрестить пророссийским. Песков подчеркнул, что «это абсурд».

Песков также отметил, что России бы хотелось видеть в других странах больше опытных политиков, у которых есть тенденция трезво оценивать ситуацию. 

Отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от дальнейших отношений с Братиславой, он отметил, что Словакии ещё предстоит процесс создания коалиционного правительства.

Как писало агентство Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.

Издание Financial Times сообщило, что победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии — это сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя.

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