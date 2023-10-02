Песков назвал абсурдными попытки окрестить Фицо пророссийским политиком
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- © Petr David Josek
1 октября партия Smer бывшего премьера Словакии Роберта Фицо официально победила на парламентских выборах.
Представитель Кремля отметил, что в настоящее время любого европейского политика, который склонен думать о суверенитете своего государства и защищает национальные интересы, пытаются окрестить пророссийским. Песков подчеркнул, что «это абсурд».
Песков также отметил, что России бы хотелось видеть в других странах больше опытных политиков, у которых есть тенденция трезво оценивать ситуацию.
Отвечая на вопрос об ожиданиях Москвы от дальнейших отношений с Братиславой, он отметил, что Словакии ещё предстоит процесс создания коалиционного правительства.
Как писало агентство Bloomberg, после выборов в Словакии у Москвы может появиться в Европе новый союзник в лице Братиславы.
Издание Financial Times сообщило, что победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии — это сигнал тревоги для Вашингтона и Брюсселя.