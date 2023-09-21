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В ЕК заявили о поиске способов воспрепятствовать работе RT в Германии

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Юлия Гуреева
Еврокомиссия сотрудничает с немецкими властями по вопросам того, как воспрепятствовать работе RT и входящего в телесеть видеоагентства Ruptly. Об этом рассказала еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес, отвечая на поступивший запрос из Европейского парламента. С её письменным комментарием ознакомился RT.
В ЕК заявили о поиске способов воспрепятствовать работе RT в Германии
  • AP
  • © Virginia Mayo

Макгиннес напомнила, что Евросоюз запретил транслировать контент ряда российских СМИ на территории объединения. По её словам, Россия якобы «искажает» факты, чтобы «оправдать и поддержать» свои действия на Украине.  

Ограничения распространяются в том числе на канал RT и агентство Ruptly. Как пояснила еврокомиссар, за реализацию запрета отвечают компетентные органы стран ЕС. При этом ЕК «твёрдо намерена» содействовать его надлежащему исполнению, давать указания и делиться списками сайтов и каналов, подлежащих блокировке.

Макгиннес отметила, что по результатам наблюдений немецкоязычная аудитория систематически становится целью попыток обхода блокировок с помощью «нелегальных зеркальных доменов» RT Germany или Telegram-каналов.

«Комиссия взаимодействует с властями Германии для поиска способов, которые помогут решить эту проблему и удалить весь запрещённый контент», — заключила еврокомиссар. 

Так она ответила на запрос польского депутата Европарламента Космы Злотовского, который поинтересовался, намерена ли ЕК оказать давление на Берлин, чтобы предотвратить распространение информации через Ruptly, штаб-квартира которого находится в Германии. 

По мнению парламентария, работа агентства является «важной частью пропаганды Кремля».

Ранее в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» президент России Владимир Путин подчеркнул, что в западных странах боятся правды в том числе со стороны зарубежных журналистов, работающих на RT.  

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