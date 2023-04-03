Чиновник Евросоюза Гюльнер о ситуации вокруг RT в Европе: противники ЕС работают крайне эффективно

Глава отдела по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы Евросоюза Лутц Гюльнер, комментируя санкции против RT в Европе, заявил, что противники ЕС работают крайне эффективно.

Об этом пишет Euractiv.

По словам Гюльнера, «противники Евросоюза работают крайне эффективно, у них очень развитая сеть связей», которую на Западе называют «экосистемой дезинформации».

«Мы должны создать что-то подобное со своей стороны», — заявил он.

При этом европейский чиновник утверждает, что блокировка RT — это «не цензура, не санкции против СМИ, не подавление неугодных мнений».

«Эти санкции наложены по очень простой причине: RT — это рука Кремля, инструмент российской силовой системы, который используется для поддержки незаконных действий на Украине. Это не СМИ — в том смысле, что RT не удовлетворяет критериям, которые мы предъявляем к СМИ», — сказал Гюльнер.

В начале марта 2022 года Евросоюз запретил вещание телеканала RT и работу агентства Sputnik на территории сообщества. Впоследствии сообщалось, что Европейский союз отключает на своей территории вещание телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета» и «ТВ Центр» в рамках шестого пакета санкций.

Зимой в рамках девятого пакета рестрикций ЕС ввёл санкции в отношении АНО «ТВ-Новости».

В России подобную политику связывают с крайней нетерпимостью Запада к плюрализму мнений.