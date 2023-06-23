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Захарова заявила, что Россия ответит на санкции ЕС против журналистов

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В российский ответ на санкции против журналистов войдут представители прессы и функционеры ЕС, принимавшие данное решение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила, что Россия ответит на санкции ЕС против журналистов
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

«На санкции ЕС против российских журналистов будет дан ответ. И в отношении есовских журналистов, и в отношении брюссельских функционеров, принимавших такое решение», — написала она в Telegram.

Ранее стало известно, что Европейский союз в рамках нового пакета расширил санкции против российских СМИ, запретил вещание ещё пяти каналов, в том числе RT Balkan.

23 июня Евросоюз официально утвердил 11-й пакет санкций против России.

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