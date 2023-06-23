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ЕС в рамках нового пакета санкций против России запретил вещание ещё пяти каналов

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Европейский союз в рамках нового пакета расширил санкции против российских СМИ, запретил вещание ещё пяти каналов, в том числе RT Balkan.
ЕС в рамках нового пакета санкций против России запретил вещание ещё пяти каналов
  • Gettyimages.ru
  • © bee32

«Расширение ограничений в отношении СМИ на ещё пять каналов», — говорится в документе.

Уточняется, что речь идёт о запрете вещания RT Balkan, Oriental Review, телеканала «Царьград», New Eastern Outlook и аналитического центра Katehon.

Ранее стало известно, что ЕС предлагает ввести санкции в отношении 12 физических лиц из России и трёх российских СМИ за предоставляемую ими информацию о конфликте на Украине.

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