ЕС в рамках нового пакета санкций против России запретил вещание ещё пяти каналов

Европейский союз в рамках нового пакета расширил санкции против российских СМИ, запретил вещание ещё пяти каналов, в том числе RT Balkan.

«Расширение ограничений в отношении СМИ на ещё пять каналов», — говорится в документе.

Уточняется, что речь идёт о запрете вещания RT Balkan, Oriental Review, телеканала «Царьград», New Eastern Outlook и аналитического центра Katehon.

Ранее стало известно, что ЕС предлагает ввести санкции в отношении 12 физических лиц из России и трёх российских СМИ за предоставляемую ими информацию о конфликте на Украине.