ЕС в рамках нового пакета санкций против России запретил вещание ещё пяти каналов
- Gettyimages.ru
- © bee32
«Расширение ограничений в отношении СМИ на ещё пять каналов», — говорится в документе.
Уточняется, что речь идёт о запрете вещания RT Balkan, Oriental Review, телеканала «Царьград», New Eastern Outlook и аналитического центра Katehon.
Ранее стало известно, что ЕС предлагает ввести санкции в отношении 12 физических лиц из России и трёх российских СМИ за предоставляемую ими информацию о конфликте на Украине.