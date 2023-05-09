EUobserver: ЕС намерен ввести санкции против 12 россиян и трёх СМИ за сообщения об Украине
- AP
Об этом сообщает издание EUobserver.
Как пишет РИА Новости, в статье говорится, что среди тех, кто может быть включён в санкционный список, упоминаются почётный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, военкор проекта WarGonzo Семён Пегов.
ЕС также планирует запретить на территории союза портал Oriental Review, телеканалы RT Balkan и «Царьград».
Ранее глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил о завершении подготовки проекта новых санкций против России.
При этом он отказался уточнить, о каких именно ограничениях будет идти речь.