Си Цзиньпин: КНР готова работать над экономическим коридором через Россию

Китай готов способствовать формированию экономического коридора через Россию и Монголию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай готов расширять трёхстороннее сотрудничество с Монголией и Россией и последовательно работать над созданием трёхстороннего экономического коридора», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее поручил рассмотреть возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора через территорию Монголии и Западного Китая.

Путин ожидает доклад по этому вопросу до 15 февраля следующего года.

В июле по железнодорожному мосту через реку Амур в Россию прибыл первый грузовой поезд из Китайской Народной Республики.