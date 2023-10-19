Си Цзиньпин: КНР готова работать над экономическим коридором через Россию
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«Китай готов расширять трёхстороннее сотрудничество с Монголией и Россией и последовательно работать над созданием трёхстороннего экономического коридора», — цитирует его ТАСС.
Президент России Владимир Путин ранее поручил рассмотреть возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора через территорию Монголии и Западного Китая.
Путин ожидает доклад по этому вопросу до 15 февраля следующего года.
В июле по железнодорожному мосту через реку Амур в Россию прибыл первый грузовой поезд из Китайской Народной Республики.