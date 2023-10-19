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Си Цзиньпин: КНР готова работать над экономическим коридором через Россию

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Китай готов способствовать формированию экономического коридора через Россию и Монголию, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин: КНР готова работать над экономическим коридором через Россию
  • AP
  • © Andy Wong

«Китай готов расширять трёхстороннее сотрудничество с Монголией и Россией и последовательно работать над созданием трёхстороннего экономического коридора», — цитирует его ТАСС.

Президент России Владимир Путин ранее поручил рассмотреть возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора через территорию Монголии и Западного Китая.

Путин ожидает доклад по этому вопросу до 15 февраля следующего года.

В июле по железнодорожному мосту через реку Амур в Россию прибыл первый грузовой поезд из Китайской Народной Республики.

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