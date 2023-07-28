В Россию прибыл первый грузовой поезд из КНР по ж/д мосту через реку Амур

По железнодорожному мосту через реку Амур в Россию прибыл первый грузовой поезд из Китайской Народной Республики.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о прибытии в Россию по железнодорожному мосту через реку Амур первого грузового состава из Китая», — уточняется в сообщении фонда.

Отмечается, что мост связывает межгосударственную границу на участке Нижнеленинское — Тунцзян.

Строительство моста было реализовано в рамках соглашения, заключённого между правительствами России и Китая в 2008 году. РФПИ совместно с китайскими партнёрами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.

При этом инвесторами проекта выступили также Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и ОАО «РЖД».

В марте РФПИ объявил о росте грузооборота между Россией и Китаем благодаря железнодорожному мосту через реку Амур — с момента запуска в ноябре 2022 года интенсивность движения выросла более чем в пять раз.

Также посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о росте объёма торговли между российской и китайской сторонами.