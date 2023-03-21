Через Амур перевезли более 540 тысяч тонн грузов с момента запуска железнодорожного моста
- РИА Новости
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По мосту прошло свыше 130 составов, которые перевезли более 540 тыс. т грузов.
Отмечается, что РФПИ совместно с китайскими партнёрами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.
Движение по мосту осуществляется на участке границы в районе населённых пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области и Тунцзян провинции Хэйлунцзян.
В течение следующих двух месяцев пункты пропуска будут переведены на круглосуточный режим, что позволит вдвое увеличить частоту движения составов.