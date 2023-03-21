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Через Амур перевезли более 540 тысяч тонн грузов с момента запуска железнодорожного моста

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о росте грузооборота между Россией и Китаем благодаря железнодорожному мосту через реку Амур — с момента запуска в ноябре 2022 года частота движения выросла более чем в пять раз.
Через Амур перевезли более 540 тысяч тонн грузов с момента запуска железнодорожного моста
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

По мосту прошло свыше 130 составов, которые перевезли более 540 тыс. т грузов.

Отмечается, что РФПИ совместно с китайскими партнёрами профинансировал более 70% от всего бюджета строительства российской части моста.

Движение по мосту осуществляется на участке границы в районе населённых пунктов Нижнеленинское Еврейской автономной области и Тунцзян провинции Хэйлунцзян.

В течение следующих двух месяцев пункты пропуска будут переведены на круглосуточный режим, что позволит вдвое увеличить частоту движения составов.

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