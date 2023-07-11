Посол КНР заявил о росте объёма торговли России и Китая

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о росте объёма торговли между российской и китайской сторонами.

Как он отметил во время выступления на VII Российско-Китайском ЭКСПО, отношения между Россией и Китаем отличаются «максимальной степенью взаимного доверия».

«Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается как в количественном, так и в качественном отношении. Во-первых, произошёл значительный рост объёма торговли», — цитирует его РИА Новости.

Посол подчеркнул, что Китай уже 13 лет является крупнейшим торговым партнёром России.

Он также указал на роль энергетического сотрудничества, добавив, что Россия является основным источником импорта в Китай угля, сырой нефти и природного газа.

19 июня замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв заявил, что Россия расплачивается юанями не только с КНР, но и с другими странами.

По словам врио главы ФТС Руслана Давыдова, КНР, Индия, Турция и Азербайджан заместили Европейский союз во внешней торговле России.