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Посол КНР заявил о росте объёма торговли России и Китая

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о росте объёма торговли между российской и китайской сторонами.
Посол КНР заявил о росте объёма торговли России и Китая
  • РИА Новости

Как он отметил во время выступления на VII Российско-Китайском ЭКСПО, отношения между Россией и Китаем отличаются «максимальной степенью взаимного доверия».

«Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество развивается как в количественном, так и в качественном отношении. Во-первых, произошёл значительный рост объёма торговли», — цитирует его РИА Новости.

Посол подчеркнул, что Китай уже 13 лет является крупнейшим торговым партнёром России.

Он также указал на роль энергетического сотрудничества, добавив, что Россия является основным источником импорта  в Китай угля, сырой нефти и природного газа.

19 июня замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв заявил, что Россия расплачивается юанями не только с КНР, но и с другими странами.

По словам врио главы ФТС Руслана Давыдова, КНР, Индия, Турция и Азербайджан заместили Европейский союз во внешней торговле России.

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