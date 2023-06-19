Минэкономразвития: Россия расплачивается юанями не только с КНР, но и с другими странами

Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв в интервью RT заявил, что Россия расплачивается юанями не только с КНР, но и с другими странами.

«Мы сейчас расплачиваемся юанями не только с КНР, но и со многими другими странами. Также стараемся отказываться от доллара в торговле с арабскими государствами, хотя ситуация с расчётами, например, в дирхамах не настолько простая, как нам хотелось бы. В значительной степени мы перешли на расчёты в рупиях с Индией, однако и здесь есть определённые сложности», — отметил он.

По его словам, трудности связаны с тем, что Россия поставляет товаров в эту страну больше, чем закупает.

«В результате у наших предприятий на счетах скапливается большой объём рупий, которые пока не получается полностью использовать. Тем не менее мы активно работаем с индийской стороной над решением этой проблемы», — сказал Ильичёв.

Ранее председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что юань стал глобальной резервной валютой, мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости.