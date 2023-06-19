Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Минэкономразвития: Россия расплачивается юанями не только с КНР, но и с другими странами

Короткая ссылка
Замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв в интервью RT заявил, что Россия расплачивается юанями не только с КНР, но и с другими странами.
Минэкономразвития: Россия расплачивается юанями не только с КНР, но и с другими странами
  • РИА Новости

«Мы сейчас расплачиваемся юанями не только с КНР, но и со многими другими странами. Также стараемся отказываться от доллара в торговле с арабскими государствами, хотя ситуация с расчётами, например, в дирхамах не настолько простая, как нам хотелось бы. В значительной степени мы перешли на расчёты в рупиях с Индией, однако и здесь есть определённые сложности», — отметил он.

По его словам, трудности связаны с тем, что Россия поставляет товаров в эту страну больше, чем закупает.

«В результате у наших предприятий на счетах скапливается большой объём рупий, которые пока не получается полностью использовать. Тем не менее мы активно работаем с индийской стороной над решением этой проблемы», — сказал Ильичёв.

Ранее председатель ВЭБа Игорь Шувалов отметил, что юань стал глобальной резервной валютой, мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить