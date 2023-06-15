Шувалов: юань стал резервной валютой, мир идёт к избавлению от долларовой зависимости

Юань стал глобальной резервной валютой, мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, заявил журналистам на ПМЭФ председатель ВЭБа Игорь Шувалов.

«Юань — теперь это глобальная резервная валюта, этого не скрыть», — сказал он.

Работа по уходу от доллара будет продолжаться, добавил Шувалов.

«Даже те, кто находится в хороших отношениях с Соединёнными Штатами Америки, наблюдая вот это экономическое и финансовое противостояние, для своей же безопасности будут поддерживать развитие и других систем расчётов, которые не вовлекают SWIFT и только доллар», — цитирует его РИА Новости.

Это уже не вопрос доверия или недоверия, это данность, которую нужно пережить путём создания новых систем, заключил он.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников ранее отметил, что в 2023 году ожидается рост юаневых сбережений россиян в два раза.