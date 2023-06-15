Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Шувалов: юань стал резервной валютой, мир идёт к избавлению от долларовой зависимости

Короткая ссылка
Юань стал глобальной резервной валютой, мир значительно продвинулся к избавлению от долларовой зависимости, заявил журналистам на ПМЭФ председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
Шувалов: юань стал резервной валютой, мир идёт к избавлению от долларовой зависимости
  • Gettyimages.ru
  • © hudiemm

«Юань — теперь это глобальная резервная валюта, этого не скрыть», — сказал он.

Работа по уходу от доллара будет продолжаться, добавил Шувалов.

«Даже те, кто находится в хороших отношениях с Соединёнными Штатами Америки, наблюдая вот это экономическое и финансовое противостояние, для своей же безопасности будут поддерживать развитие и других систем расчётов, которые не вовлекают SWIFT и только доллар», — цитирует его РИА Новости.

Это уже не вопрос доверия или недоверия, это данность, которую нужно пережить путём создания новых систем, заключил он.

Заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников ранее отметил, что в 2023 году ожидается рост юаневых сбережений россиян в два раза.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить