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Аналитики ВТБ ожидают роста юаневых сбережений россиян в 2023 году в два раза

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Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил, что в 2023 году ожидается рост юаневых сбережений россиян в два раза, сообщили «Известия».
Аналитики ВТБ ожидают роста юаневых сбережений россиян в 2023 году в два раза
  • Gettyimages.ru
  • © Zhang Rong

Предполагается, что тренд на дедолларизацию продолжится и к концу этого года доля рублёвых сбережений увеличится до 90%, а юани составят четверть валютного портфеля, что соответствует примерно $12,5 млрд.

«Именно китайская валюта сегодня выступает главной альтернативой, по сути, ушедшим из страны доллару и евро и заставляет банки всё активнее конкурировать за клиентов», — отметил Печатников.

Ранее преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько сообщил, что многие страны уходят от доллара и рассматривают альтернативы.

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