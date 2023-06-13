Экономист Гинько: многие страны уходят от доллара и рассматривают альтернативы
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«Есть одержимость Байдена санкциями, и она приводит к тому, что достигается абсолютно противоположный эффект. Они видят, что роль китайского юаня растёт и усиливается по линии КНР и России», — объяснил экономист.
По его словам, внутри США «развёртывается истерия в отношении ситуации вокруг Тайваня».
«Это политическая ситуация в США, когда они накачивают общественность, что Китай якобы создаёт угрозы. Нужно обратить внимание, что многие страны уходят от доллара и рассматривают любые другие альтернативы. Мы видим, что растёт торговля в иных валютах, не в долларах и евро», — заключил Гинько.
Ранее в конгрессе США назвали Китай «наиболее серьёзной угрозой» для роли доллара в мире.