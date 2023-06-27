Лавров: торговля России и КНР расширяется, несмотря на попытки помешать этому
Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в видеообращении на открытии Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.
«Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая продолжает расширяться, несмотря на попытки отдельных государств этому помешать», — цитирует его РИА Новости.
19 июня замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв заявил, что Россия расплачивается юанями не только с КНР, но и с другими странами.
По словам врио главы ФТС Руслана Давыдова, КНР, Индия, Турция и Азербайджан заместили Европейский союз во внешней торговле России.