Лавров: торговля России и КНР расширяется, несмотря на попытки помешать этому

Торговое сотрудничество России и КНР продолжает расширяться, несмотря на попытки некоторых стран помешать этому.

Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в видеообращении на открытии Восьмой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» в Пекине.

«Торгово-экономическое взаимодействие России и Китая продолжает расширяться, несмотря на попытки отдельных государств этому помешать», — цитирует его РИА Новости.

19 июня замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичёв заявил, что Россия расплачивается юанями не только с КНР, но и с другими странами.

По словам врио главы ФТС Руслана Давыдова, КНР, Индия, Турция и Азербайджан заместили Европейский союз во внешней торговле России.