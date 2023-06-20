Врио главы ФТС Давыдов: Китай, Индия, Турция и Азербайджан заместили ЕС в торговле России

КНР, Индия, Турция и Азербайджан заместили Европейский союз во внешней торговле России.

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил в кулуарах ПМЭФ врио главы ФТС Руслан Давыдов.

По его словам, «очень серьёзно растёт Китай».

«Я думаю, та задача, которая была поставлена лидерами наших стран по уровню товарооборота в $200 млрд, если каких-то катаклизмов не будет, достижима уже в этом году», — отметил Давыдов.

Он добавил, что также растёт торговля с Индией, Турцией и Азербайджаном, которые «заместили» России торговлю с Европой.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлит до 2030 года меры поддержки экспорта.