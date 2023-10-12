Путин поручил проработать возможность создания Центрально-Евразийского коридора
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Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.
«Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай», — говорится в документе на сайте Кремля.
Отмечается, что Путин ожидает доклад по этому вопросу до 15 февраля следующего года.
В июле по железнодорожному мосту через реку Амур в Россию прибыл первый грузовой поезд из Китайской Народной Республики.