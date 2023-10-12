Путин поручил проработать возможность создания Центрально-Евразийского коридора

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность создания Центрально-Евразийского транспортного коридора через территорию Монголии и Западного Китая.

Соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края.

«Рассмотреть вопрос о формировании Центрально-Евразийского транспортного коридора через Монголию и Западный Китай», — говорится в документе на сайте Кремля.

Отмечается, что Путин ожидает доклад по этому вопросу до 15 февраля следующего года.

В июле по железнодорожному мосту через реку Амур в Россию прибыл первый грузовой поезд из Китайской Народной Республики.