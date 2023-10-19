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Сечин: Россия в 2023 году уже поставила КНР более 75 млн т нефти

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Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что Россия в 2023 году уже поставила Китаю более 75 млн т нефти.

По его словам, это на 25% больше, чем в 2022 году за тот же период.

«Россия стала главным поставщиком нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию», — цитирует Сечина РИА Новости. 

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая достиг рекордного значения за год.

Также профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал заявил, что Россия и Саудовская Аравия контролируют нефтяной рынок.

Кроме того, вице-премьер России Александр Новак рассказал, что Москва торгует нефтью в большей степени в рублях, юанях, дирхамах и рупиях.

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