«$200 млрд уже есть»: товарооборот России и Китая достиг рекордного значения за год

За минувший год объём российско-китайской торговли составил $200 млрд, сообщил Владимир Путин. Москва наращивает поставки энергоресурсов, сырья и продовольствия, а Китай активно продаёт в РФ электронику, автомобили и различное оборудование. По словам экспертов, увеличению товарооборота между двумя государствами способствует в том числе рост доли расчётов в национальных валютах.

Товарооборот России и КНР по итогам 2023 года превысит запланированные $200 млрд, заявил Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров в Пекине. Президент РФ подчеркнул, что в нынешних непростых условиях тесное внешнеполитическое сотрудничество двух стран стало особенно востребованным.

«Вы упомянули о нашей планке, о нашей задаче — достичь $200 млрд товарооборота в текущем году. Если посмотреть год — к году (мы вчера вечером проанализировали), то от сегодняшнего дня год назад $200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка тоже точно будет преодолена», — отметил Путин.

По словам председателя КНР Си Цзиньпина, объём взаимной торговли Москвы и Пекина вышел на рекордные значения. При этом обе стороны усердно работают над достижением поставленных главами государств целей. Более того, с каждым годом углубляется и политическое взаимодействие РФ и КНР, подчеркнул китайский лидер.

«За десять лет — начиная с 2013 года — мы с вами, господин президент, провели 42 встречи, наладили добрые деловые отношения, крепкую личную дружбу», — добавил Си Цзиньпин.

Отметим, что за первые девять месяцев текущего года объём торговли между Россией и Китаем вырос на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысил $176,4 млрд. Такие данные приводит Главное таможенное управление КНР.

Согласно оценке ведомства, с января по сентябрь Пекин нарастил продажи товаров Москве сразу на 56,9% — до $81,4 млрд. Тем временем отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 12,7% — до $95 млрд. Таким образом, Россия вышла на шестое место по товарообороту с Китаем, если учитывать партнёров КНР по всему миру. При этом, если не брать в расчёт государства и территории Дальнего Востока, РФ находится на более высоком месте, подчеркнул Владимир Путин.

«Если иметь в виду, что с соседними странами у любой страны всегда больший торговый оборот (имею в виду Южную Корею и Японию), то из нерегиональных стран мы, по сути, занимаем второе место в торговле с Китаем после Соединённых Штатов, обогнав уже по этому показателю и ФРГ», — отметил Путин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

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На фоне антироссийских санкций Москва существенно углубила взаимодействие с Пекином в сфере энергетики. В частности, как отметил на днях помощник президента РФ Юрий Ушаков, России удалось значительно нарастить продажи основных видов энергетического сырья в азиатскую республику.

«Существенно увеличиваются объёмы поставок российских углеводородов в Китай. Россия находится на первом месте среди поставщиков нефти, на втором среди поставщиков трубопроводного газа и на третьем по СПГ», — заявил Ушаков.

Россия поставляет в Китай также продукцию лесопромышленного комплекса и сельскохозяйственной отрасли, металлы и минеральные ресурсы, морепродукты. Помимо сырья, Пекин в больших объёмах закупает российскую агропродукцию, прежде всего продукты питания, отметил в разговоре с RT аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. По его словам, в ближайшее время ожидается резкое увеличение поставок российской свинины в КНР, поскольку не так давно Пекин снял запрет на её ввоз из РФ.

«Ограничения действовали несколько лет после вспышки африканской чумы. Китай остаётся крупнейшим мировым импортёром свинины, а Россия занимает одну из лидирующих позиций по её производству», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, Москва покупает у Пекина электронику и микросхемы, продукцию машиностроения и легковые автомобили, бытовую технику и товары массового потребления, а также одежду и обувь. Об этом в беседе с RT рассказал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. По его мнению, довольно обширный ассортимент импортируемой продукции связан с активной фазой роста российской экономики.

«Мы восстанавливаемся: бизнес адаптируется к новым условиям, а спрос у населения на различные товары и услуги увеличивается. Тем не менее в условиях западных санкций у нас ограничен доступ к зарубежной продукции, поэтому теперь необходимые иностранные товары на внутренний рынок преимущественно поступают из Китая», — объяснил аналитик.

В обход доллара

По мере увеличения объёмов взаимных поставок Россия и Китай стремятся минимизировать расчёты в американской и европейской валютах и всё чаще проводят операции в рублях и юанях. По оценкам российских властей, сегодня доля расчётов в национальных валютах находится на отметке 90%.

«Это в большей степени юань, но и рубль тоже немаловажную роль играет здесь», — заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

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Взаимная торговля в национальных валютах позволяет странам сокращать комиссионные расходы на конвертациях валют, считает Владимир Чернов. Дальнейшее сокращение доллара и евро в расчётах должно упростить денежные переводы, так как в этом случае средства минуют систему трансграничных платежей SWIFT, к которой России закрыли доступ. Более того, с помощью такого манёвра Москва проводит перераспределение своих золотовалютных резервов, добавил аналитик.

Торговля в национальных валютах помогает избежать и какого-либо контроля со стороны западных стран, считает Александр Разуваев. По его словам, постепенный перевод всех транзакций в торговле между странами в рубли и юани позволит сделать сделки более безопасными и быстрыми.

При этом Китай старается расширить использование собственной валюты и в глобальной торговле. В сентябре юань впервые в истории обогнал евро в расчётах через SWIFT. В первый месяц осени доля китайской валюты в глобальной торговле выросла до рекордных 5,8%, свидетельствуют данные международной межбанковской системы.

«Для Пекина выгодно растущее сотрудничество, особенно в плане энергетики, поскольку доступ к углеводородам по низкой цене стимулирует развитие их промышленности и положительно сказывается на темпах роста ВВП. Москве усиление торговых связей даёт возможность быстрее восстановиться от последствий санкций и получить доступ к необходимым товарам», — заключил Разуваев.