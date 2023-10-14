Экономист Сайкал: Россия и Саудовская Аравия контролируют нефтяной рынок

Россия и Саудовская Аравия совместно контролируют цены на нефть, заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал.

«Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия», — пишет Сайкал в статье для журнала The Strategist.

Он отметил, что ранее Москва и Эр-Рияд успешно смогли добиться снижения добычи в целях стабилизации рынка.

По его словам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится укрепить отношения с Россией и Китаем.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic отметил, что дисконт на российскую нефть и нефтепродукты формируется рыночно и не пересматривается властями.