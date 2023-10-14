Узнать больше

Экономист Сайкал: Россия и Саудовская Аравия контролируют нефтяной рынок

Короткая ссылка
Россия и Саудовская Аравия совместно контролируют цены на нефть, заявил профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал.

«Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия», — пишет Сайкал в статье для  журнала The Strategist.

Он отметил, что ранее Москва и Эр-Рияд успешно смогли добиться снижения добычи в целях стабилизации рынка.

По его словам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится укрепить отношения с Россией и Китаем.

Ранее вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic отметил, что дисконт на российскую нефть и нефтепродукты формируется рыночно и не пересматривается властями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить