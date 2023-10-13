Новак: Россия торгует нефтью в большей степени в рублях, юанях, дирхамах и рупиях

Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic заявил, что Москва торгует нефтью в той валюте, которая прописывается в коммерческих контрактах, сейчас в большей степени в рублях, юанях, дирхамах и рупиях.

Он отметил, что условия коммерческих контрактов абсолютно разные.

«Могу лишь сказать в среднем, что мы в большей степени сейчас перешли на торговлю в рублях, в китайских юанях, там, в дирхамах, в рупиях и так далее. Но это в каждом контракте по-своему определяется», — сказал вице-премьер.

По его словам, расчёты в долларах и евро стали значительно ниже, чем раньше.

Новак подчеркнул, что Россия «вышла на инструменты и механизмы оплаты», которые позволяют ей по рыночным ценам на её энергетические ресурсы обеспечивать поставки в те регионы, где российские продукты востребованы.

Министерство финансов России заявило, что ожидаемый объём дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в октябре 2023 года в размере 513,48 млрд рублей.