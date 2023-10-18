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В Центре международной бизнес-этики назвали лицемерием заявления о недоверии КНР

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Директор Центра международной бизнес-этики Лю Баочэн в беседе с RT International назвал «нарастающим лицемерием» заявления западных политиков о недоверии к КНР.
В Центре международной бизнес-этики назвали лицемерием заявления о недоверии КНР
  • Gettyimages.ru

По его словам, демократия — это не только позволить людям голосовать и разрешить горстке политиков продвигать свою риторику.

Баочэн отметил, что сейчас в Китай инвестируют более 700 тыс. зарубежных компаний.

«Достаточно взглянуть на смартфоны Apple или автомобили Tesla. На деле это «Собрано в Китае», но «Сделано с участием всего мира» и предназначено для всего мирового рынка», — сказал он.

Он добавил, что разрывы, снижения рисков, отдаления — лишь политическая фантазия и ничего более.

«Они хотят повлиять на ситуацию, (говоря. — RT): «Я вам не доверяю. Вы мне не нравитесь. Не хочу вести с вами дела», но подобные решения должны принимать люди», — отметил Баочэн.

В сентябре глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что важно не допустить альянса России, Китая и стран Глобального Юга.

Бывший американский посол в частично признанной республике Косово Филип Коснетт заявил, что западным странам никак не удаётся заставить Сербию отвернуться от России и Китая.

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