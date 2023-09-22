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Боррель: важно не допустить альянса России, Китая и стран Глобального Юга

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Спецоперация России на Украине в конечном итоге станет одной из причин формирования нового мирового порядка, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Другими факторами являются конкуренция Китая и США и усиление Глобального Юга. Боррель признал, что Брюссель на этом фоне пытается не допустить альянса России, Китая и стран Глобального Юга.
Боррель: важно не допустить альянса России, Китая и стран Глобального Юга
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Жители Глобального Юга хотят признания, поскольку 40—50 лет назад, когда был построен мировой порядок, некоторые из этих стран не существовали. Они либо были колониями, либо настолько бедными, что не имели голоса. Теперь они независимые страны, они растут экономически и демографически и хотят иметь слово», — сказал Боррель в интервью The Guardian.

Как ранее утверждал президент Франции Эммануэль Макрон, Запад должен убеждать Глобальный Юг в том, что он прав в ситуации вокруг Украины, иначе эти государства выберут «российский путь».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что всё больше государств стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами.

Как отмечал российский президент Владимир Путин, специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

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