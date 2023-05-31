Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Макрон: Запад должен убеждать Глобальный Юг в своей правоте в ситуации вокруг Украины

Короткая ссылка
Запад должен убеждать Глобальный Юг в том, что он прав в ситуации вокруг Украины, иначе эти государства выберут «российский путь», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по безопасности Globsec в Братиславе.
Макрон: Запад должен убеждать Глобальный Юг в своей правоте в ситуации вокруг Украины
  • AP
  • © Benoit Tessier

«Нам нужно убеждать Юг. Благодаря вовлечению Японии [украинский] конфликт — это теперь не только дело Запада. Многие развивающиеся страны считают, что это не их война», — цитирует политика ТАСС.

Он напомнил, что многие страны считают, что их основная проблема — их собственная борьба с бедностью.

«Существует риск того, что все эти страны будут привлечены кем-нибудь другим для создания альтернативного мирового порядка», — сказал Макрон.

Чтобы избежать такого сценария, президент Франции предложил рассмотреть оказание этим странам помощи, в которой они нуждаются.

Научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн ранее выразил мнение, что Глобальный Юг «разлюбил» Запад и либеральный порядок, поэтому всё больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым миропорядком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить