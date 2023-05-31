Макрон: Запад должен убеждать Глобальный Юг в своей правоте в ситуации вокруг Украины

Запад должен убеждать Глобальный Юг в том, что он прав в ситуации вокруг Украины, иначе эти государства выберут «российский путь», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на конференции по безопасности Globsec в Братиславе.

«Нам нужно убеждать Юг. Благодаря вовлечению Японии [украинский] конфликт — это теперь не только дело Запада. Многие развивающиеся страны считают, что это не их война», — цитирует политика ТАСС.

Он напомнил, что многие страны считают, что их основная проблема — их собственная борьба с бедностью.

«Существует риск того, что все эти страны будут привлечены кем-нибудь другим для создания альтернативного мирового порядка», — сказал Макрон.

Чтобы избежать такого сценария, президент Франции предложил рассмотреть оказание этим странам помощи, в которой они нуждаются.

Научный сотрудник Азиатского глобального института Гонконгского университета Эндрю Шэн ранее выразил мнение, что Глобальный Юг «разлюбил» Запад и либеральный порядок, поэтому всё больше стран готовы начать высказывать недовольство навязываемым миропорядком.