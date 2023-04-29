Лавров: всё больше стран хотят стать членами ШОС и БРИКС

Всё больше государств стремятся наладить связи с ШОС и БРИКС и стать их полноправными членами. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что в настоящее время идёт обновление инфраструктуры международных отношений.

«Тот же БРИКС по праву можно назвать своего рода кооперационной сеткой, накинутой поверх старых разделительных линий Север — Юг и Запад — Восток. Не случайно наладить связи с этими объединениями, стать их полноправными членами стремятся всё больше государств Глобального Юга», — цитирует его ТАСС.

Лавров 4—5 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии.

Спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов заявил, что число поступающих от различных стран заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества растёт.