Лавров: всё больше стран хотят стать членами ШОС и БРИКС
Лавров отметил, что в настоящее время идёт обновление инфраструктуры международных отношений.
«Тот же БРИКС по праву можно назвать своего рода кооперационной сеткой, накинутой поверх старых разделительных линий Север — Юг и Запад — Восток. Не случайно наладить связи с этими объединениями, стать их полноправными членами стремятся всё больше государств Глобального Юга», — цитирует его ТАСС.
Лавров 4—5 мая примет участие в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Индии.
Спецпредставитель президента России по делам ШОС, посол по особым поручениям МИД Бахтиер Хакимов заявил, что число поступающих от различных стран заявок на вступление в Шанхайскую организацию сотрудничества растёт.