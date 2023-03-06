В МИД России отметили рост числа заявок на вступление в ШОС
«Естественно, когда в процессе развития создаётся что-то хорошее, то это хорошее начинает привлекать внимание», — цитирует его ТАСС.
Он отметил, что неслучайно растёт по восходящей число обращений на подключение к ШОС в той или иной форме.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что около 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
По его словам, число стран, желающих вступить в организации, резко возросло за последние несколько лет.