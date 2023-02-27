Лавров заявил, что около 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и ШОС

Около 20 стран выразили желание присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что число стран, желающих вступить в организации, резко возросло за последние несколько лет.

«Их сейчас около двух десятков», — сказал Лавров в ходе выступления на открытии совещания с главами территориальных органов — представителей МИД России в субъектах Российской Федерации.

Ранее Лавров на встрече с первым замглавы МИД КНР Ма Чжаосюем позитивно оценил сотрудничество с Китаем в ООН, БРИКС и ШОС.