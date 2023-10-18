Захарова: по Ближнему Востоку видно, как политика США сделала мир безопаснее

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по Ближнему Востоку видно, насколько политика США сделала мир безопаснее.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

При этом дипломат вспомнила неоднократно озвученный экс-президентом США Бараком Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее.

«Теперь мы все видим, насколько», — написала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что после действий США в Израиле разгребать будут все остальные.

Также она назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в снабжении ХАМАС оружием.