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Захарова: по Ближнему Востоку видно, как политика США сделала мир безопаснее

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что по Ближнему Востоку видно, насколько политика США сделала мир безопаснее.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

При этом дипломат вспомнила неоднократно озвученный экс-президентом США Бараком Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее.

«Теперь мы все видим, насколько», — написала Захарова.

Ранее Захарова заявила, что после действий США в Израиле разгребать будут все остальные.

Также она назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в снабжении ХАМАС оружием.

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