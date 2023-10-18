Захарова: по Ближнему Востоку видно, как политика США сделала мир безопаснее
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
При этом дипломат вспомнила неоднократно озвученный экс-президентом США Бараком Обамой тезис о том, что, благодаря американской политике, мир стал намного безопаснее.
«Теперь мы все видим, насколько», — написала Захарова.
Ранее Захарова заявила, что после действий США в Израиле разгребать будут все остальные.
Также она назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в снабжении ХАМАС оружием.