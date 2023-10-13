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Захарова: после действий США в Израиле разгребать будут все остальные

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США уже «сделали, что могли» в ситуации вокруг палестино-израильской эскалации и остальному миру придётся «разгребать» за Вашингтоном.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Так сказать, что могли — уже сделали. Теперь, как, впрочем, и всегда, разгребать будут все остальные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое мнение дипломат выразила после заявления Белого дома о том, что США не собираются направлять в Израиль военные силы для участия в конфликте.

Ранее сообщалось, что США не рассматривают вариант участия военных в освобождении пленных в Израиле.

Позже в Politico отметили, что США пересмотрят решение не отправлять американских военных в Израиль.

Также Захарова выразила мнение, что в обострении на Ближнем Востоке виновны США и Британия.

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