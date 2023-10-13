Politico: США пересмотрят решение не отправлять американских военных в Израиль

США могут пересмотреть решение не отправлять американских военнослужащих в Израиль.

Такое заявление было опубликовано в газете Politico.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена исключила отправку военного персонала, включая силы специального назначения, в сектор Газа.

«Но решение, которое было объявлено высокопоставленным представителем Белого дома, может быть пересмотрено», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что США не рассматривают вариант участия военных в освобождении пленных в Израиле.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вступятся за Израиль в случае атаки со стороны другой страны.