Узнать больше

Politico: США пересмотрят решение не отправлять американских военных в Израиль

Короткая ссылка
США могут пересмотреть решение не отправлять американских военнослужащих в Израиль.

Такое заявление было опубликовано в газете Politico.

Отмечается, что администрация президента США Джо Байдена исключила отправку военного персонала, включая силы специального назначения, в сектор Газа.

«Но решение, которое было объявлено высокопоставленным представителем Белого дома, может быть пересмотрено», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что США не рассматривают вариант участия военных в освобождении пленных в Израиле.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США вступятся за Израиль в случае атаки со стороны другой страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить