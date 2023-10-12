Блинкен: США вступятся за Израиль в случае атаки со стороны другой страны
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Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Блинкен предостерёг другие государства от вмешательства в конфликт.
«Будь то государство или внегосударственное образование, задумывающееся о том, чтобы извлечь выгоду из текущего кризиса и атаковать Израиль. Не стоит! США поддержат Израиль», — цитирует его ТАСС.
Также Блинкен заявил, что четыре партии грузов с продукцией оборонного назначения уже находятся на территории Израиля, а новые поставки уже в пути.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Британия виновны в обострении на Ближнем Востоке.