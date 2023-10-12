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Блинкен: США вступятся за Израиль в случае атаки со стороны другой страны

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Госсекретарь США Энтони Блинкен напомнил о предупреждении американского президента Джо Байдена об атаках на Израиль со стороны других стран и подчеркнул, что Вашингтон вступится в случае такого нападения.
Блинкен: США вступятся за Израиль в случае атаки со стороны другой страны
  • AP
  • © Jacquelyn Martin

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Блинкен предостерёг другие государства от вмешательства в конфликт.

«Будь то государство или внегосударственное образование, задумывающееся о том, чтобы извлечь выгоду из текущего кризиса и атаковать Израиль. Не стоит! США поддержат Израиль», — цитирует его ТАСС.

Также Блинкен заявил, что четыре партии грузов с продукцией оборонного назначения уже находятся на территории Израиля, а новые поставки уже в пути.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Британия виновны в обострении на Ближнем Востоке.

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