Захарова назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в снабжении ХАМАС оружием

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала спекуляциями попытки Запада обвинить Россию в снабжении ХАМАС оружием.

«В западных странах распространяются спекуляции... в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», — сказала она.

Ранее в ООН заявили, что не могут подтвердить «снабжение ХАМАС оружием России».

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.