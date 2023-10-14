Захарова назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в снабжении ХАМАС оружием
- РИА Новости
«В западных странах распространяются спекуляции... в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», — сказала она.
Ранее в ООН заявили, что не могут подтвердить «снабжение ХАМАС оружием России».
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.