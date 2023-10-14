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Захарова назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в снабжении ХАМАС оружием

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала спекуляциями попытки Запада обвинить Россию в снабжении ХАМАС оружием.
Захарова назвала спекуляциями попытки обвинить Россию в снабжении ХАМАС оружием
  • РИА Новости

«В западных странах распространяются спекуляции... в попытках обвинить Российскую Федерацию в причастности к снабжению военизированных структур ХАМАС оружием и боеприпасами», — сказала она.

Ранее в ООН заявили, что не могут подтвердить «снабжение ХАМАС оружием России».

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.

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