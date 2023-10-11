В ООН заявили, что не могут подтвердить «снабжение ХАМАС оружием России»

ООН не может подтвердить сведения относительно распространяемых Киевом сообщений о том, что Россия якобы передавала оружие ХАМАС.

Об этом сообщает ТАСС.

«Нет. У нас нет возможностей ни подтвердить, ни опровергнуть это», — заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное странами НАТО ВСУ, сейчас активно применяется в зоне палестино-израильского конфликта.

Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что Израиль вряд ли простит поставки оружия палестинской группировке ХАМАС со стороны Украины, если этот факт подтвердится.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.