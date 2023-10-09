Джабаров: Израиль не простит поставки оружия группировке ХАМАС со стороны Киева

Первый зампред комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что Израиль вряд ли простит поставки оружия палестинской группировке ХАМАС со стороны Украины, если этот факт подтвердится.

Об этом политик сказал в эфире телеканала «Вместе-РФ».

По мнению Джабарова, для Украины, которая пыталась усидеть на двух стульях, наступили тяжёлые времена.

«Потому что Израиль вряд ли простит, если подтвердится факт поставок оружия с Украины ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

Джабаров добавил, что теперь Украина уйдёт с первого места мировой повестки, потому что западным странам будет не до неё.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное странами НАТО ВСУ, сейчас активно применяется в зоне палестино-израильского конфликта.