Джабаров: Израиль не простит поставки оружия группировке ХАМАС со стороны Киева
- РИА Новости
Об этом политик сказал в эфире телеканала «Вместе-РФ».
По мнению Джабарова, для Украины, которая пыталась усидеть на двух стульях, наступили тяжёлые времена.
«Потому что Израиль вряд ли простит, если подтвердится факт поставок оружия с Украины ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.
Джабаров добавил, что теперь Украина уйдёт с первого места мировой повестки, потому что западным странам будет не до неё.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное странами НАТО ВСУ, сейчас активно применяется в зоне палестино-израильского конфликта.