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Путин: Орбан умеет отстаивать свои интересы

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан умеет настойчиво и тактично отстаивать свои интересы, заявил российский президент Владимир Путин.
Путин: Орбан умеет отстаивать свои интересы
  • AP
  • © Grigory Sysoyev, Sputnik

«Он относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы, делают это настойчиво, последовательно, на мой взгляд, вполне тактично», — сказал Путин журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что у него не всегда совпадают взгляды с Орбаном, но это не мешает разговаривать и решать проблемы.

Ранее Орбан на встрече с Путиным заявил, что страны потеряли очень много из-за спецоперации и санкций, но Будапешт постарается «спасти всё что можно».

В свою очередь, российский лидер указал на то, что возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны.

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