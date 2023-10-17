Орбан: отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за СВО и санкций

Отношения Венгрии и России потеряли очень много из-за спецоперации и санкций, но Будапешт постарается «спасти всё что можно», заявил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Из-за военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень много потеряли. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили... Мы пытаемся спасти всё что можно», — сказал Орбан.

Он отметил заинтересованность Венгрии в поддержке сотрудничества с Россией не только на уровне общения, но и на уровне экономики.

В свою очередь, российский лидер указал на то, что возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится с санкциями ЕС против атомной сферы России.

Также глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении.