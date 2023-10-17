Орбан: отношения Венгрии и России очень много потеряли из-за СВО и санкций
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«Из-за военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, очень много потеряли. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили... Мы пытаемся спасти всё что можно», — сказал Орбан.
Он отметил заинтересованность Венгрии в поддержке сотрудничества с Россией не только на уровне общения, но и на уровне экономики.
В свою очередь, российский лидер указал на то, что возможности для поддержания контактов со многими странами в текущих геополитических условиях весьма ограниченны.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не согласится с санкциями ЕС против атомной сферы России.
Также глава МИД Венгрии заявил о развитии партнёрства с Россией в здравоохранении.